Cagna partorisce in un canale di scolo: salvataggio dei vigili del fuoco Recuperato l'animale insieme a tre cuccioli, appena partoriti, due in vita e uno purtroppo deceduto

Una squadra dei vigili del fuoco di Avellino è intervenuta in via traversa Torelli di Mercogliano per soccorrere una cagna gravida in evidente difficoltà, segnalata all’interno di un canale di scolo.

Giunti sul luogo hanno recuperato l’animale insieme a tre cuccioli, appena partoriti. Due di essi sono stati trovati in vita, mentre purtroppo per uno non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche un medico veterinario e la polizia municipale di Mercogliano. Dopo il salvataggio, la madre e i cuccioli sopravvissuti sono stati trasportati presso la clinica veterinaria di Torrette di Mercogliano per ricevere le cure necessarie.