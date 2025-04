Laceno, minacce e mistero: pali recisi e una croce intimidatoria - FOTO L'episodio nella notte sull'Altopiano. Nel mirino un imprenditore agricolo: indagano i carabinieri

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile sull’Altopiano del Laceno, ignoti, armati di motoseghe e cesoie hanno devastato una recinzione, appena costruita per proteggere le colture. Il proprietario del terreno ha subito allertato le forze dell'ordine per sporgere regolare denuncia. Le indagini dei carabinieri ora sono in corso.

La rete metallica è stata letteralmente dilaniata, distrutta a pezzi per renderla inutilizzabile e i pali di castagno tagliati a più pezzi. Un danno di diverse migliaia di euro, un'azione mirata, compiuta da qualcuno intenzionato a intimidire. A completare l’opera una croce di legno posta all’ingresso del terreno. Un'immagine inquietante che ha scosso non solo il proprietario del terreno ma l'intera popolazione bagnolese.