Blitz del Noe nell'impianto rifiuti di Avella: scatta il sequestro Stoccati rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione, nonché a metalli ferrosi

Operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, nel corso di un controllo di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi sito ad Avella - località Santa, hanno accertato - allo stato delle indagini - alcune condotte illecite commesse dalla titolare della società

che lo gestisce.

950 metri cubi di rifiuti stoccati

In particolare, è stato riscontrato come, all'interno di tre aree - complessivamente corrispondenti a circa 140 metri quadrati di estensione - di pertinenza dell'impianto ma non destinate allo svolgimento delle attività effettuate dallo stesso, siano stati abusivamente stoccati rifiuti per un peso complessivo di oltre 950 metri cubi.

Tre aree sottoposte a sequestro

Tali aree sono state sottoposte a sequestro preventivo dal Reparto Speciale operante. I rifiuti sono risultati corrispondere a rifiuti misti derivanti da attività di

costruzione e demolizione, nonché a metalli ferrosi e il loro abusivo deposito preliminare, propedeutico alle successive operazioni di loro recupero e messa in

riserva, è risultato essere avvenuto fuori dalla zona delimitata, nonché in aree prive della prescritta autorizzazione utile a tale scopo.