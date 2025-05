San Martino, accusato di violazione del divieto di avvicinamento: assolto Protagonista della vicenda un 29enne di San Martino Valle Caudina

di Paola Iandolo

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, Michela Eligiato, ha assolto un noto pluripregiudicato 29enne di San Martino Valle Caudina, imputato del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie, reato aggravato dalla recidiva (aggravata) infraquinquiennale.

La ricostruzione

In particolare l'uomo, secondo la Procura, più volte nel 2021 avrebbe violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento impostagli nei confronti dell’ex moglie, essendosi recato più volte presso la sua abitazione sita in San Martino Valle Caudina. La misura cautelare del divieto di avvicinamento, che secondo la Procura avrebbe violato, gli era stata applicata per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dall’ aver commesso i fatti contro il coniuge e dall’aver cagionato lesioni personali all’ex convivente in occasione del reato principale (maltrattamenti in famiglia). Come si ricorderà l'uomo nel processo principale (per maltrattamenti aggravati) era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, mentre la Corte D’Appello, successivamente, ribaltò completamente la sentenza, assolvendo e liberandolo, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci.