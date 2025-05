Avellino, disordini nel derby Avellino-Napoli: rigettati i ricorsi in Cassazione Confermata la sentenza di condanna emessa nel secondo grado di giudizio per quattro imputati

di Paola Iandolo

Devastarono e saccheggiarono lo stadio Partenio di Avellino, in occasione del derby Avellino-Napoli del 20 settembre 2003. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati dagli imputati condannati anche in secondo per i fatti violenti avvenuti ben 22 anni fa.

I giudici ermellini hanno scritto la parola fine sull'annosa vicenda giudiziaria confermando di fatto la sentenza di secondo grado nei confronti di Marino Lippiello a 5 anni e 4 mesi di reclusione, Ciro Marigliano a 5 anni e 4 mesi di reclusione, Pasquale Mauro 8anni di reclusione, Luciano Treglia a 8 anni di reclusione. I ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili costituite - dei rappresentati delle forze dell'ordine e la Misericordia di Avellino - rappresentate dagli avvocati Innocenzo Massaro e Giuseppe Liccardo.