I carabinieri ritrovano due pinnacoli rubati nel 2006 nel palazzo della Dogana I reperti trovati all’interno di un fondo privato nel territorio di Calitri

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, con il supporto dei militari della Stazione di Calitri, hanno rinvenuto due pinnacoli in pietra risalenti al XVII secolo, trafugati nel 2006 dalla facciata della Dogana di Piazza Amendola, ad Avellino.

I reperti trovati a Calitri

I manufatti, sottoposti a vincolo monumentale, sono stati individuati all’interno di un fondo privato nel territorio di Calitri, a seguito di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino. Quattro le persone denunciate attualmente sospettate del reato di “ricettazione” e di “violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale”. Secondo gli accertamenti, i due elementi architettonici, alti circa un metro e mezzo, erano stati verosimilmente sottratti utilizzando un mezzo adeguato al trasporto.

I beni affidati in custodia al sindaco

La loro individuazione è stata possibile attraverso un’attività svolta in sinergia tra l’Arma di Avellino e il Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. In particolare l’intuito investigativo e la conoscenza del territorio hanno permesso di capire che i reperti potessero avere un valore storico-artistico i successivi accertamenti tecnici e l’analisi della banca dati dei beni sottratti ne hanno dato la definitiva conferma. I reperti sono stati sottoposti a esame tecnico da parte del personale della competente Soprintendenza e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, affidati in custodia giudiziale al Sindaco di Calitri.

I beni culturali di Avellino

Il ritrovamento consente di recuperare un tassello importante del patrimonio artistico e architettonico della Dogana, duramente compromesso a seguito dell’incendio che nel 1992 ne causò la distruzione. Le guglie costituivano elementi fondamentali della facciata, progettata nel Seicento da Cosimo Fanzago, e la loro assenza aveva reso impossibile una ricostruzione filologica completa nell’ambito dei lavori di restauro tuttora in corso.