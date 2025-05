Paura a Greci, rischia di cadere con l'auto nel burrone: salvato in extremis Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Rimane bloccato con l’auto vicino un burrone, chiama il “112": è salvo. Ieri sera, a Greci (AV), i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in località Strada Vicinale Ischia Cottini, a seguito di richiesta di soccorso da parte di un uomo rimasto bloccato, con la sua autovettura, nei pressi di un burrone.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che hanno recuperato il veicolo. Solo un grande spavento per il conducente che non ha riportato ferite. Non ci sono stati disagi per la circolazione stradale.

I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.