Monteforte Irpino: sorpresi con dosi di cocaina e contanti, due arresti Accertamenti dopo un normale controllo alla circolazione stradale

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità predatoria e dei reati correlati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. "In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Avellino, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne e una 48enne, residenti in zona ed entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio": si legge nella nota diffusa.

Accertamenti dopo un normale controllo

"I fatti si sono verificati nella giornata di ieri pomeriggio a Monteforte Irpino dove, l’atteggiamento sospetto manifestato sia dal conducente che dal passeggero, fermati durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. L’immediata perquisizione personale e veicolare, nonché quella successiva eseguita presso le rispettive abitazioni, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 8 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi che, la donna ha cercato di nascondere in un contenitore di plastica scuro, oltre 900 euro in contanti, materiale vario per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari".

Materiale utile per il confezionamento

"Il rinvenimento di un bilancino di precisione, cellophane ed altro materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti fanno ritenere che, quanto rinvenuto, tutto sottoposto a sequestro, fosse destinato a cessione a terzi. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo è stato accompagnato presso il Carcere di Bellizzi Irpino e la donna sottoposta ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al Giudice per convalida dell’arresto".