Maltrattamenti in famiglia a Caposele: divieto di avvicinamento per un 39enne L'intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Caposele hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino a carico di un 39enne residente nella stessa cittadina.

L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini, avviate a seguito di numerose segnalazioni e denunce, hanno evidenziato un quadro di reiterate condotte violente, consumate verosimilmente in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool.

Le vittime – l’ex convivente e la madre dello stesso – hanno vissuto in un clima di crescente terrore, tale da richiedere più volte l’intervento dei militari dell’Arma. Già in passato, infatti, erano state costrette a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare episodi di aggressività fisica e verbale, culminati in minacce e comportamenti persecutori.

L’Autorità Giudiziaria, condividendo pienamente gli esiti dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri, ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle due donne, nel tentativo di garantire loro protezione e serenità.

L’attività di prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge in Irpinia ai cosiddetti reati rientranti nel “codice rosso” è costante. La priorità: salvaguardare le vittime e le famiglie, il consiglio: chiamate sempre il “112”.