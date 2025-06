Ariano, cani davanti al cimitero: ragazzina salvata dall'ennesimo assalto E' notizia di pochi minuti fa

E' successo nuovamente e questa volta lo spavento è stato enorme per una ragazzina che stamane stava raggiungendo a piedi il centro ricreativo La Tartaruga in contrada Carpiniello.

I tre cani presenti nel piazzale del cimitero che negli ultimi dieci giorni si sono avventati contro diverse persone, mandandone una in ospedale, hanno rincorso la bambina che è riuscita a liberarsene solo grazie all'intervento di un dipendente di una cooperativa, il custode del cimitero e un commerciante del luogo, i quali sono riusciti in qualche modo ad allontanare i cani evitando così che potesse essere azzannata. Lo spavento è stato enorme.

Difficoltà si stanno registrando anche nelle attività di conferimento dei rifiuti: "Non riusciamo ad avvicinarci alle ecoisole, abbiamo paura, i rifiuti d'orna in avanti m fateci anche la multa, li lasceremo a terra". Viene rivolto un appello urgente all'Asl, polizia municipale e comune affinchè si intervenga con la massima urgenza, prima che accada davvero l'irreparabile.

Un gruppo di volontarie si sono dette pronte ad adoperarsi per prelevare i tre cani, con il supporto degli organi competenti, procedere alle attività di sterilizzazione e castrazione per poi reimmetterle sul territorio. Gli altri randagi catturati nei mesi scorsi e trasferiti in canile a Luogosano hanno trovato quasi tutti adozione.