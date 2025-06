Volo spaventoso in bici: gravissimo incidente ad Ariano Corsa contro il tempo da parte del 118

Volo spaventoso in bici ad Ariano Irpino. Il gravissimo incidente è avvenuto alla località Centovie, in fondo ad un vallone, una strada ripidissima e ad altissimo rischio.

Vittima del terribile incidente un 28enne macedone. Il giovane, privo di sensi sull'asfalto, a causa del grave trauma cranico subito e le diverse fratture riportate è stato soccorso da un equipaggio Saut del 118 di Ariano Irpino.

Il ciclista, vista la gravità della situazione è stato trasportato direttamente nell'elisuperficie di via Maddalena, bypassando il pronto soccorso e qui raggiunto rapidamente da un eliambulanza in volo.

In supporto anche un'ambulanza giunta da Grottaminarda. Il personale sanitario ha provveduto a stabilizzarlo all'interno del mezzo di soccorso per poi trasferirlo in elicottero all'ospedale Moscati di Avellino.

Le condizioni sono disperate. La prognosi è riservata. Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco di Grottaminarda. Presente anche una pattuglia della polizia municipale.

La comitiva di ciclisti "Falanga Struga Macedone, proveniente dalla Puglia è diretta a Napoli, sarebbe stata con ogni probabilità tradita dal navigatore.