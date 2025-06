Ariano, emergenza idrica: sospensione notturna dell’acqua in sei comuni Interruzione del servizio dalle 22:00 alle 06:00 del 17 giugno per carenza d'acqua alla sorgente di Castel Baronia

di Paola Iandolo

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, nella serata di oggi si renderà necessario interrompere temporaneamente la fornitura idrica in alcune aree del territorio irpino, a causa della ridotta disponibilità del gruppo sorgentizio di Castel Baronia. Il provvedimento interesserà, a partire dalle ore 22:00 e fino alle 06:00 del giorno successivo, il Comune di Ariano Irpino, in particolare le contrade Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina. Nello stesso arco orario sarà sospesa l’erogazione anche nei Comuni di Trevico, Vallesaccarda, San Sossio Baronia, Castel Baronia e Zungoli.

Gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte distributrici. Per le utenze coinvolte, gli effetti della sospensione e della successiva ripresa dell’erogazione dipenderanno dai tempi tecnici necessari al riempimento delle condotte. Alla riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, di breve durata, che non compromettono la potabilità. In tali casi, si consiglia agli utenti di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti, fino alla completa scomparsa degli eventuali residui.