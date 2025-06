La Finanza sequestra Lamborghini e Supercar: blitz ad Ariano Irpino L'operazione Empty Wallet in più città: tra queste anche Ariano Irpino

La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha sequestrato in diverse province otto auto di lusso per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro nell'ambito di un'operazione - denominata 'Empty Wallet' - avviata all'inizio del 2025 e coordinata dalla Procura di Monza per smantellare un sistema di frodi e riciclaggio legato al commercio di veicoli. Tra le 8 supercar ci sono due Lamborghini, una Mercedes G63AMG e una Land Rover Defender. Le indagini, che a gennaio avevano già portato a misure cautelari nei confronti di 14 persone ritenute coinvolte in un'associazione per delinquere, hanno ora permesso di accertare altri reati. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un nuovo sequestro a carico di uno degli indagati, un imprenditore, che si sarebbe appropriato indebitamente delle otto vetture. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo avrebbe stipulato contratti di leasing senza poi onorarli, per poi "sub-locare" le auto - tutte di grossa cilindrata - violando gli accordi e impedendone la restituzione alla società finanziaria proprietaria. I finanzieri hanno trovato le auto in diverse zone: tra queste Monza, Cinisello Balsamo (Milano), Roma, Genova, Anzio (Roma) e Ariano Irpino (Avellino).