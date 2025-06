Incidente sul lavoro ad Aquilonia: operaio ferito, indagini in corso Intervento dei carabinieri

Poco fa, in Aquilonia (AV), i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti, per un incidente sul lavoro, occorso presso un cantiere adibito per la realizzazione di un centro polifunzionale comunale in via Colombo, dove un operaio di 61 anni mentre svolgeva lavori di demolizione interna è inciampato su una trave in ferro posta sul pavimento impattando con la schiena.

Ferito cosciente e non in pericolo di vita è stato trasportato presso l’Ospedale Di Ariano Irpino.

Sul posto sta sopraggiungendo, su disposizione della Procura, anche personale dello SPISAL.

Indagini in corso finalizzate a ricostruire la dinamica dell’incidente e a verificare i documenti della ditta e dell’operaio.



Cantiere sottoposto a sequestro.