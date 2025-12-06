Contrada, allarme truffa in paese. Il sindaco: siate prudenti e denunciate Si fingono operatori del tribunale chiamano al telefono e chiedono informazioni personali

Nelle ultime ore diversi cittadini di Contrada hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da individui che si spacciavano per operatori del tribunale di Avellino. Una scusa utile a ignoti per carpire informazioni personali delle persone contattate. Secondo quanto riferito, i presunti operatori avrebbero avvertito della presenza di squadre di ladri in movimento nel paese e, con questa motivazione, avrebbero chiesto informazioni personali sui residenti.

Quante persone ci sono in casa?

Le telefonate avrebbero riguardato il numero di persone presenti nelle abitazioni, gli orari di lavoro, la presenza di anziani e la disponibilità di autoveicoli.

Chiarimenti delle autorità: nessun operatore incaricato dal tribunale

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha chiarito la posizione delle autorità: “Smentisco categoricamente che nel tribunale di Avellino vi siano uffici preordinati ad avvisare i cittadini in tal senso; né che alcun carabiniere sia stato inviato per verificare lo stato di sicurezza delle abitazioni”.

L’invito del sindaco alla prudenza

Il primo cittadino ha inoltre invitato i cittadini, in caso di contatti simili, a non fornire informazioni personali e a richiedere sempre le generalità e i numeri di telefono delle persone che li contattano. "È fondamentale contattare immediatamente il Comando dei Carabinieri di Baiano o la locale Caserma di Forino”, ha sottolineato De Santis. Il Comando dei Carabinieri di Baiano è stato informato della situazione.