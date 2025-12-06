Nuovo stop all'energia elettrica ad Ariano: ecco dove e quando

Non è finita. C'è un nuovo stop all'energia elettrica nel centro storico ad Ariano Irpino a causa dei lavori programmati sugli impianti.
Martedi 9 dicembre, dalle 13.00 alle 18.00 l'interruzione interesserà le sguenti strade: via Guardia, viale Tigli, via Castello, vico Guardia, via Lusi, villa comunale, piazza Lusi e Petrara.
Raccomandazioni importanti da parte di Enel
Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Informazioni utili
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.
In qualche caso su richiesta degli utenti è dovuta intervenire anche la protezione civile flumerese fornendo un gruppo elettrogeno al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività commerciale.