Savignano Irpino accoglie le statue restaurate di San Nicola e l'Immacolata E' festa in paese oggi e il prossimo 8 dicembre

E' il giorno della festa patronale in onore di San Nicola a Savignano Irpino nella Valle del Cervaro. Un momento particolarmente atteso dalla comunità guidata in maniera attenta dall'ottimo parroco don Nicola Lanza.

Alle 18.30 nella chiesa madre, l'accoglienza delle statue restaurate di San Nicola e dell'Immacolata. A seguire la santa messa in onore del santo patrono. Il momento più suggestivo alla 21.00 con la presenza degli zampognari, insieme ai bambini della comunità e la benedizione del presepe in piazza Umberto allestito da Emilio Moschella e Ciro Granato. Non mancherà musica e una degustazione offerta dalla parrocchia in collaborazione con il centro sociale San Nicole. Le offerte serviranno per il pagamento del restauro delle due statue.

Nei giorni scorsi si è costituito il comitato per i festeggiamenti in onore di San Nicola e la Madonna Immacolata.

"Ringrazio di cuore le signore e amiche che hanno dedicato, parte del loro tempo alla comunità. Affido al nostro santo patrono e alla Vergine Santa il loro lavoro. Un grazie particolare a Maria Pia Mazzone, Antonietta Querceto, Francesca Raffa e Mariarosaria Raffa".

Il prossimo 8 dicembre nella ricorrenza dell'Immacolata

Ore 18.00 nella chiesa madre santa messa dell'Immacolata. Ore 19.00 processione per le vie del paese con San Nicola e l'Immacolata. Benedizione dei falò con omaggio da parte di Nicodemo dell'ave Maria. La processione è accompagnata dalla banda musicale città di Pannarano. A seguire spettacolo pirotecnico. Ore 20.00 festa intorno al falò dell'Immacolata. Musica popolare e degustazioni.

Il sindaco Fabio Della Marra ringrazia don Nicola e quanti si stanno prodigando con impegno, passione e sacrifici per vivere al meglio queste due giornate. "Manteniamo vive le nostre tradizioni, la chiesa madre tanto cara al popolo savignanese diventa oggi ancora più bella. Auguro una festa felice a tutti, a chi potrà prendere parte fisicamente agli eventi ma anche a tutti i nostri emigranti sparsi nel mondo".