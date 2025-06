La tragedia di Guido Giovanni, il sindaco di Cervinara: siamo distrutti Lutto in paese

"Con immane dolore abbiamo appreso della morte di un altro figlio della nostra Cervinara, avvenuta ieri sera lontano dalla nostra terra e causata da un terribile incidente stradale. I nostri cuori sono sopraffatti dallo sgomento e dall'amarezza per una morte assurda che ha portato via Guido Giovanni Marro, sottraendolo per sempre all'affetto della famiglia e dei suoi tanti amici.

In queste ore di profondo dolore giungano ai genitori Severino e Sabatina, alla sorella Francesca ed ai familiari tutti i sentimenti di cordoglio e di vicinanza miei personali, dell' Amministrazione comunale e della intera comunità di Cervinara.

Siamo certi di interpretare la commozione di tutti i cittadini che, sin da ieri sera, si stanno immedesimando nella loro drammatica vicenda e nella loro disperazione.

Il Sindaco Caterina Lengua