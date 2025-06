Andretta, allarme furti: il sindaco Miele convoca stasera un'assemblea pubblica Il primo cittadino invita i suoi concittadini a mantenere lucidità e razionalità

di Paola Iandolo

Allarme e furti ad Andretta, il sindaco propone un'assemblea pubblica per questa sera alle 19.30. I furti verificatisi negli ultimi giorni hanno creato ansie e preoccupazioni nella comunità. La situazione è attenzionata e monitorata dalle forze dell'ordine, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Michele Miele che ringrazia per il puntuale e prezioso lavoro che le forze dell'ordine fanno ogni giorno, nonostante il numero esiguo di uomini.

Ad Andretta in due giorni si sono verificati cinque furti tutti durante la notte. Episodi che inevitabilmente hanno diffuso preoccupazione e paura tra la popolazione. Il sindaco Michele Miele però invita la cittadinanza a mantenere lucidità e razionalità evitando l'inutile quanto pericolosa caccia all'uomo dannosa per tutti. Raccomandazioni che il sindaco ribadirà durante l'assemblea pubblica di questa sera presso la sede della Prologo Ex Purgatorio.

"Vi garantisco che le istituzioni sono in continuo contatto anche a tarda notte per proteggere il territorio e tutelare tutti" scrive ancora il sindaco. "Serve responsabilità e puntualità anche per qualsiasi tipo di segnalazione per cui in questo momento è facile farsi prendere dal panico. In questa situazione la paura diventa cattiva consigliera". Il sindaco di Andretta infine esprime solidarietà visto violare in modo brutale la propria abitazione e la propria proprietà.