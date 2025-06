Mirabella, rubò dei profumi di lusso: arriva la condanna per il georgiano Il 30enne georgiano è stato condannato dal tribunale di Benevento

di Paola Iandolo

Un anno e 4 mesi di reclusione, 600 euro di multa, risarcimento del danno nei confronti della società costituita parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali. Questa in sintesi la condanna per un 30enne di origini georgiane che nel marzo 2024 rubò profumi di lusso in due noti centri commerciali di Mirabella. Ad emettere la sentenza di condanna il Tribunale di Benevento per furto consumato. Il 30enne georgiano fu colto in flagranza di reato all'esterno della struttura grazie ad un immediato intervento dei carabinieri, allertati dalle commesse. Aveva occultato all'interno di uno zaino 12 confezioni di profumo per un valore complessivo di circa 1600 euro.

Arrestato, sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Avellino il 30enne è stato processato per direttissima e condannato. Pena pecuniaria non da poco, visto il valore poi della merce rubata."Siamo soddisfatti del risultato, credo fermamente nella giustizia e ritengo che sentenze come questa vadano divulgate affinché si possa combattere il fenomeno dei furti" ha affermato al margine della lettura del dispositivo di sentenza, l'avvocato Cinzia Capone, difensore della parte civile costituitasi nel corso dellìistruttoria dibattimentale.