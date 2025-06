Monteforte, auto danneggiate e ruote forate: la denuncia dei residenti I residenti di via Roma chiedono provvedimenti urgenti pe evitare il susseguirsi dei danni economici

di Paola Iandolo

Specchietti rotti, pneumatici forati, tergicristalli staccati e antenne spezzate. I cittadini di Monteforte Irpino sono esasperati. Episodi che stanno diventando sempre più frequenti. A denunciarli pubblicamente, alcuni residenti, stanchi e arrabbiati per il reiterarsi degli spiacevoli episodi nel comune commissariato. Quasi ogni giorno ormai, alcuni di loro, trovano la propria o altre auto con qualche componente a pezzi, o con pneumatici sgonfi e guarnizioni spaccate.Le azioni vandaliche si verificano sempre più spesso nel parcheggio di via Roma.

Le parti staccate o rotte vengono ritrovate spesso a terra, nei pressi delle stesse auto danneggiate. "Siamo stufi di questi episodi che continuano a ripetersi ormai con una certa frequenza - lamentano alcuni cittadini - Bisogna necessariamente prendere provvedimenti". Intanto l'appello, nell'attesa di interventi volti a mettere fine alla fastidiosa situazione, è a collaborare attraverso le segnalazioni di eventuali ulteriori episodi. "Cerchiamo di segnalare tra di noi episodi simili, di osservare ed eventualmente fotografare, monitorare insomma le azioni illecite".

Gesti che a quanto pare si verificano sempre più spesso causando un danno economico. Con il rischio, tra l'altro, che si verifichi di nuovo. Così come cresce il numero di veicoli danneggiati e delle segnalazioni dei residenti che si rincorrono soprattutto sui social, unico canale di denuncia utilizzato al momento. Non è ben chiaro chi agisce, tantomeno il motivo che spinge a prendersela con i veicoli dei residenti. Non è escluso che siano dei ragazzini della zona. Ma al momento nessuno è mai stato colto in flagrante.