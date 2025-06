Mirabella Eclano, a luglio il primo memorial dedicato a Bilal Boussadra Bilal, promessa del pugilato è scomparso tragicamente nel grave incidente stradale del 2024

di Paola Iandolo

Al via il primo Memorial dedicato a Bilal Boussadra, grande promessa del pugilato tragicamente scomparso nel 2024 in seguito a un incidente stradale. Ad organizzare l’iniziativa l’ASD Irpinia Pro Ring guidata dal tecnico federale Sandro Froncillo. Saranno presenti esponenti del Comitato regionale FPI Campania tra cui il presidente Remo D’Acierno e il delegato per la provincia di Avellino e Benevento Valerio Pisaniello.

L’evento si terrà il prossimo 6 luglio a Mirabella Eclano, con l’obiettivo di onorare la memoria di Bilal e celebrare la sua passione per il pugilato, disciplina che ha praticato con dedizione e spirito sportivo esemplare. Il Memorial sarà un’occasione per riunire atleti dilettanti, altre organizzazioni, appassionati e la comunità locale in un momento di sport, rispetto e solidarietà.

Durante la manifestazione, si svolgeranno incontri di pugilato dilettantistico di alto livello, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse province, pronti a sfidarsi sul ring nel segno di Bilal e dei valori che ha sempre incarnato: coraggio, determinazione e rispetto. L’ASD Irpinia Pro Ring invita tutti a partecipare a questo evento speciale, che vuole essere non solo una competizione sportiva, ma soprattutto un tributo affettuoso a un giovane atleta che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva.