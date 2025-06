Ariano: Il fumo e in pochi istanti le fiamme all'interno del vano motore L'intervento provvidenziale di due operai dell'area tecnica comunale

Il fumo e in pochi istanti le fiamme all'interno del vano motore. Un incendio fortunatamente senza feriti e conseguenze limitate per un'auto grazie al pronto intervento di una squadra di operai dell'area tecnica comunale. Il primo si è diretto subito verso una vicina officina, mentre il secondo nel frattempo, dopo aver fermato l'autista di un pullman dell'Air in transito proprio in quel momento, grazie all'utilizzo di un estintore in dotazione al bus è riuscito a spegnere le fiamme e ad evitare il peggio. Le immagini dell'intervento. A provocare l'incendio probabilmente il surriscaldamento del motore dovuto alla forte calura.

E' successo lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, tra località San Pietro e Cardito, nei pressi della grotta della Madonna di Lourdes.

Sul posto dopo pochi minuti una volante della polizia e il vice questore Giulio Masini in quel momento di passaggio, gli agenti, pronto anch'essi ad utilizzare l'estintore, hanno subito constatato l'assenza di feriti ed altri pericoli. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Grottaminarda i quali hanno messo in sicurezza la vettura. Sono stati gli stessi operai comunali poi a trainare l'audi parzialmente danneggiata, verso un luogo più sicuro.