Monteforte, danni alle auto parcheggiate in via Roma: intensificati in controlli Da 24 ore non si verificano episodi di danneggiamento scoraggiati dalla presenza dei carabinieri

di Paola Iandolo

Da 24 ore non si registrano altri gli episodi di vandalismo alle automobili nei parcheggi di Monteforte. Episodi che si sono verficati nell'area di sosta a via Roma. Diversi i veicoli sono stati ritrovati senza tergicristalli, con specchietti rotti e pneumatici sgonfi. Gli autori toglievano infatti i tappi alle gomme, provocando non solo danni alle auto ma scatenando anche la rabbia tra i proprietari delle stesse e i residenti. Oltre il danno la beffa.

L'intensificarsi dei controlli dei carabinieri negli ultimi giorni, hanno scoraggiato il ripetersi dei danneggiamenti. Nessun'altra auto al momento risulterebbe danneggiata. Specchietti, tergicristalli e pneumatici sono rimasti al loro posto e non rotti e abbandonati dai devastatori negli stessi parcheggi. "Negli ultimi giorni abbiamo visto una maggiore presenza sul territorio di diverse pattuglie dei carabinieri" ha detto un residente della zona che aveva denunciato gli episodi su facebook.

Guardia alta anche tra i residenti che sono in contatto tra loro per verificare se si ripetono altri episodi e chi li compie. a loro avviso ad entrare in azione un gruppo di ragazzini della zona, che per noia provocano danni. "Ci siamo confrontati tra noi e, per fortuna, almeno per ora, non si sono verificati ulteriori episodi. Speriamo si proceda su questa linea". I residenti sono comunque pronti a presentare denuncia contro ignoti qualora dovessero ripetersi altri episodi.