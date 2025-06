Avellino, orrore in Irpinia: trovato cadavere carbonizzato in un'auto in fiamme Nel territorio tra Forino e Monteforte la tragica scoperta

a cura di

Simonetta Ieppariello

venerdì 27 giugno 2025 alle 16:47



Ancora ignota l’identità della vittima. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa