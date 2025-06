Cinghiale attraversa la strada, incidente con la moto: 26enne in ospedale L'animale muore sull'asfalto, tragedia della domenica sfiorata solo per un soffio ad Ariano Irpino

Si erano da poco scambiati le moto per un semplice giro di prova, Ludovico e Antonio, due amici inseparabili e stavano percorrendo in maniera tranquilla e responsabile la statale 90 delle puglie insieme ad un altro centauro, partiti tutti dal bivio di Melito Irpino.

Giunti in località Scarnecchia ad Ariano Irpino, dopo aver oltrepassato una curva poco distante da Villa Sorriso si sono trovati di fronte una comitiva di cinghiali che in quel momento stava improvvisamente attraversando la strada. Alcuni sono fuggiti nella vegetazione, mentre una femmina appartenente al branco di circa 70 kg è stata inevitabilmente centrata in pieno dalla Mt 07 guidata da un 26enne di Grottaminarda finito con il mezzo nella cunetta, sul ciglio della strada dove ha sicuramente attutito l'impatto. L'animale invece rimasto senza vita al centro della carreggiata.

La paura e i soccorsi immediati da parte dei suoi amici e di chi si è trovato in zona

Sono stati gli stessi amici a soccorrere subito il motociclista rimasto miracolosamente quasi illeso ma comprensibilmente spaventato. Sul posto è giunta poco dopo un'ambulanza del 118 insieme ai carabinieri della stazione di Ariano che hanno effettuato i rilievi e alla polizia. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, i sanitari hanno riscontrato la frattura ad una mano.

Presente un medico reperibile del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino, il quale a sua volta ha fatto giungere sul luogo il servizio recupero carcasse da Altavilla Irpina. L'animale dopo la profilassi sanitaria per la peste suina, che prevede l'amputazione di un arto verrà trasferito alla Pet smaltimento di Caserta.

Un pericolo quotidiano lungo le strade a causa della presenza di cinghiali. Non se ne può più e i più esposti sono proprio centauri e ciclisti

Una domenica che poteva finire davvero in tragedia, in un punto tra l'altro già maledetto, teatro di diversi incidenti e investimenti. Ma in questo caso, il grande senso di responsabilità dei ragazzi, la loro guida responsabile ha sicuramente scongiurato conseguenze davvero drammatiche.

Un tranquillo giro pomeridiano della domenica. Tutte e tre le moto viaggiavano fortunatamente a velocità moderata ma nonostante ciò non sono riusciti ad evitare l'impatto, essendo gli animali spuntati improvvisamente.

"In queste giornate di calura d'estate - ci dice un medico dell'Asl si muovono anche in orari inconsueti come oggi, alla ricerca di acqua".

Non è il primo caso su questo versante che va da Pontelosbergo ad Ariano Irpino. E non sarà neppure l'ultimo...

Il pericolo è ormai dietro l'angolo e a tutte le ore. Si raccomanda massima prudenza soprattutto all'altezza di Villa Sorriso dove il resto della comitiva di cinghiale che erano oggi insieme alla femmina, potrebbero ancora attraversare la carreggiata causando gravi conseguenze. Oggi, come affermato dai carabinieri alla madre di uno dei centauri: "E' andata fin troppo bene"