Tragedia a Cervinara, Antonio Stanzione muore in un incidente stradale L'uomo è morto sul colpo. Ferito il figlio e soccorsa la moglie incinta

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa sera a Cervinara, lungo la strada che conduce alla località montana Coppola. A perdere la vita è stato Antonio Stanzione, padre di tre figli e di un quarto in arrivo, deceduto sul colpo a seguito di un violento impatto tra la moto che stava guidando e un’autovettura, verosimilmente una piccola jeep.

Cervinara sotto choc

Antonio Stanzione molto conosciuto a Cervinara viaggiava a bordo della sua moto, e aveva in sella anche il figlio, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un fuoristrada.

La dinamica

Stanzione è deceduto sul colpo mentre il figlio è stato trasportato al San Pio di Benevento. Arrivata sul posto la moglie di Stanzione e madre del bambino ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale. La donna è in attesa del quarto figlio. Una tragedia che ha scosso Cervinara, che appena una decina di giorni fa aveva pianto un altro centauro, morto in provincia di Cuneo.

La salma al Moscati

La salma di Antonio Stanzione è stata trasferita alla sala mortuaria del Moscati di Avellino in attesa delle decisioni dell’ autorità giudiziaria.