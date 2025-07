Cervinara, Antonio Stanzione morto in un incidente: c'è un indagato Il conferimento incarico al tecnico per ricostruire la dinamica del sinistro è previsto il 9 luglio

di Paola Iandolo

F.B. 51enne di Benevento, ma residente a Cervinara, è indagato per omicidio colposo per il decesso di Antonio Stanzione. L'incidente mortale è avvenuto il 29 giugno scorso in località Coppola a Cervinara. Il pubblico ministero del tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis ha nominato l'ingegnere Antonio Ciarleglio per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità per il decesso di Stanzione. Il conferimento incarico all'ingegnere verrà effettuato il prossimo 9 luglio alle ore 11.30. Il tecnico dovrà esaminare i veicoli incidentati, la trattoria e la dinamica del sinistro. Il 51enne indagato ha nominato l'avvocato Stefano Melisi, mentre le parti offese sono rappresentate dall'avvocato Tiziana Bello.

Antonio Stanzione molto conosciuto a Cervinara viaggiava a bordo della sua moto, e aveva in sella anche uno dei suoi tre figli, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un fuoristrada guidato da F.B. Stanzione è deceduto sul colpo mentre il figlio è stato trasportato al San Pio di Benevento. Arrivata sul posto la moglie di Stanzione e madre del bambino ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale. La donna è in attesa del quarto figlio. Una tragedia che ha scosso Cervinara. In giornata potrebbe essere liberata la salma di Stanzione dopo l'esame autoptico previsto per oggi pomeriggio.