Auto finisce contro il cancello di un'abitazione: paura a Monteforte Irpino L'incidente in via Nazionale nel tardo pomeriggio

Auto fuori strada a Monteforte Irpino. Paura nel tardo pomeriggio in via Nazionale, in località Vetrieria. Un'auto guidata da un uomo sulla cinquantina di anni è finita contro il cancello di un'abitazione privata. Tanto spavento per la famiglia che si trovava nell'abitazione. L'uomo è stato subito soccorso. Fortunatamente per lui non ci sono state grosse conseguenze.