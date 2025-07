Ariano: Grosso masso piomba contro due auto, in una a bordo il generale La Gala Nella seconda vettura un poliziotto penitenziario diretto al funerale di suo padre. Nessun ferito

Poteva davvero fiinire in tragedia quanto accaduto lungo via Nazionale ad Ariano Irpino. Un grosso masso è piombato improvvisamente sulla strada, danneggiando l'audi A3 che trasportava il generale Canio Giuseppe La Gala, comandante della legione carabinieri Campania, in visita alla locale compagnia e un'alfa 166 guidata da un poliziotto penitenziario, quest'ultimo diretto al funerale del proprio genitore. La pietra dopo aver rotolato tra la vegetazione ha prima centrato la ruota dell'Alfa per poi carambolare contro l'auto del generale dell'Arma. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, polizia municipale, erea tecnica comunale e servizio sicurezza ambientale Clo Ciullo.

Le cause sono tutte da chiarire

Potrebbe essersi trattato di un ennesimo distacco dalla parte alta, sembrerebbe dai camminamenti del boschetto o di una bravata essendo non nuova questa zona ad episodi vandalici da parte di ragazzini. Non viene esclusa nessuna ipotesi.

Nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Il generale che era di ritorno da una mattinata trascorsa a San Bartolomeo in Galdo, leggi qui l'articolo del collega Alessandro Fallarino, è stato poi accompagnato con un'altra auto di servizio alla compagnia carabinieri di Ariano Irpino per far visita ai militari che operano su questo territorio strategico e crocevia, confinante con la vicina Puglia e al capitano Ludovica Arrabito.