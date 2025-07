Carabinieri. Generale Canio Giuseppe La Gala a San Bartolomeo in Caldo Comandante della Legione carabinieri Campania visita la Compagnia dell'Arma fortorina

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione carabinieri Campania, con sede a Napoli, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, importante presidio dell’Arma in un territorio che fa da cerniera fra le regioni Campania, Molise e Puglia.

Il comandante della Compagnia, Maggiore Gaetano Ragano, ha accolto l’alto ufficiale insieme al Cappellano Militare del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Don Salvatore Varavallo, ai Comandanti ed ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nucleo Comando e delle Stazioni dipendenti, illustrando le numerose peculiarità del territorio.

Nell’occasione il Comandante della Legione ha salutato una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, capeggiata dal Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza in congedo Donato Ferraro e si è intrattenuto con i militari presenti, sottolineando l’importanza dei presidi capillari dell’Arma nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini anche in territori distanti dai principali centri urbani, ringraziando i carabinieri della Val Fortore per l’impegno quotidianamente profuso in favore della collettività ed esortandoli ad operare sempre con la professionalità che contraddistingue storicamente l’Arma e con la serenità d’animo, che è un fattore imprescindibile per raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi istituzionali, mettendo in campo un’attenta e costante opera di vigilanza del territorio, principalmente dedicata alla prevenzione dei reati ed alla tutela delle categorie più deboli.

Il tutto in un costruttivo e sinergico rapporto con le istituzioni locali e con le diverse espressioni della società civile.

In tale contesto non è mancato un incontro, avvenuto presso il Convento dei Frati Minori di San Bartolomeo in Galdo, con il Padre Guardiano, Frate Antonio Latella, con il Parroco, Don Gianluca Spagnuolo, con il Presidente della Comunità Montana del Fortore, Dott. Zaccaria Spina e con il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Dott. Carmine Agostinelli, i quali, dopo una visita della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, annessa al Convento e prima di salutarsi con un “arrivederci”, hanno esternato al Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala le loro più sincere espressioni di compiacimento per il lavoro svolto dai Carabinieri della Compagnia fortorina.