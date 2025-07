Mercogliano, crisi del commercio: chiudono i negozi Pittarosso Chiusura delle due attività che avrà ricadute sui livelli occupazionali in Irpinia

di Paola Iandolo

Sabato prossimo, i due negozi della catena PittaRosso situati all’interno del centro commerciale di Torrette di Mercogliano cesseranno ufficialmente l’attività. La chiusura comporterà la perdita del lavoro per numerosi giovani impiegati presso le due sedi irpine del marchio, specializzato in calzature e accessori.

La decisione si inserisce in un quadro più ampio di criticità che, negli ultimi mesi, sta interessando il settore commerciale in provincia di Avellino. In Irpinia, infatti, continua a crescere il numero di esercizi costretti ad abbassare le serrande, con ricadute dirette sull’occupazione locale.