Ariano: "Pur di non pagare, sversano abusivamente liquami fognari" Scarichi abusivi di fosse settiche a Cardito: Danni alle attività all'aperto. Fuori i responsabili

Odori fognari nauseabondi dovuti sicuramente a scarichi abusivi di fosse settiche. Accade lungo la statale 90 delle puglie a Cardito, tra i due bivi di via Fontanangelica e località Stillo. Un problema che persiste da anni, accentuatosi ulteriormente ora con le alte temperature estive.

Che cosa succede

Dalle 22.00 in poi ci sarebbe qualche furbetto della zona, forse più di uno che pur di non rivolgersi evidentemente a ditte di smaltimento, sverserebbe i liquami in qualche pozzetto generando una situazione davvero insopportabile. Un illecito di natura penale che andrebbe accertato e punito. Ma non si esclude qualche operazione di scarico ancora più grave.

Non se ne può più

Ad essere danneggiare sono alcune attività commerciali con tavolini all'aperto lungo questo tratto di strada nel cuore pulsante di Cardito, almeno fino al Carcere. La zona è stata interessata da allacciamenti fognari da parte del comune. In zona molti sanno chi potrebbe essere l'irresponsabile.

L'appello

Viene rivolto un appello alle forze dell'ordine, area tecnica comunale e Asl servizio igiene e profilassi affinchè possa essere avviata un'indagine nella zona al fine di individuare gli autori di questi sversamenti abusivo.