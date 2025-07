Avellino, pugno dietro alla nuca all'ex compagna: fissato l'interrogatorio Il 49enne affiancato dal suo legale Angelo Polcaro potrà fornire la sua versione dei fatti

di Paola Iandolo

È fissato per giovedì 17 luglio l’interrogatorio di garanzia per il 49enne di Avellino, accusato di lesioni aggravate da pregresse condotte di stalking. L’uomo - difeso dall’avvocato Angelo Polcaro - comparirà davanti al gip MauroTringali per fornire la sua versione dei fatti. A dare esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, gli agenti della Squadra Mobile,sabato scorso.

Ad emetterla il giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino. Il 49enne di Avellino era già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Avellino, in quanto ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di percosse e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna.

In particolare, l’indagato, nel corso di una discussione - avvenuta all'incrocio tra via Matteotti e Corso Vittorio Emanuele a maggio scorso - avrebbe colpito con un pugno dietro la nuca la donna con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale, inveendo anche contro gli agenti della Polizia di Stato che nel frattempo erano intervenuti sul posto, persino contro il qiestore di Avellino, Pasquale Picone.