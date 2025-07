Nuovo clan Partenio, due imprenditori accusati di falsa testimonianza I due compariranno il 24 settembre davanti al gup del tribunale di Napoli, Campanaro

di Paola Iandolo

Padre e figlio sono accusati di falsa testimonianza senza l'aggravante del 416 bis nel processo ai presunti componenti del Nuovo Clan Partenio. I due dovranno comparire il prossimo 24 settembre davanti al Gup del Tribunale di Napoli, Nicoletta Campanaro. Per entrambi, difesi dall’avvocato Nello Pizza, la Procura di Napoli ha chiesto il processo.

L’accusa nei loro confronti è quella di falsa testimonianza, in quanto ascoltati dinanzi alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino, nel processo al cosiddetto “Nuovo Clan Partenio”, avrebbero dichiarato il falso.

Entrambi come contestato dalla Procura di Napoli, avrebbero avuto una condotta reticente. I due sentiti in udienza nel 2022 in relazione ad alcune intercettazioni captate nel 2017 presso il comando dei carabinieri avrebbero cercato di minimizzare l'episodio estorsivo wubito da un loro dipendente. Per le stesse accuse di falsa testimonianza sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini della Procura di Avellino (perché ascoltati in aula durante le udienze celebrate presso il Tribunale della città capoluogo, dopo il 19 dicembre 2022 e quindi con la competenza della Procura di Avellino) altri dieci testimoni.