Lioni-Grottaminarda, cantiere senza corrente per una seconda bolletta insoluta I residente dell'Alta Irpinia chiedono l'intervento della politica per accelerare i lavori

di Paola Iandolo

Lavori fermi sulla Lioni-Grottaminarda, staccata la corrente nei cantieri: le imprese vogliono andare via. Le aziende principali stanno per abbandonare il territorio irpino e di conseguenza i lavori ritenuti strategici per l’Irpinia.La società appaltante non starebbe pagando i fornitori che aspettano ormai da quasi un anno. Sarabbero state riscontrate delle difficoltà nel mantenere gli impegni contrattuali di pagamento e i cantieri versano in uno stato di abbandono. L’Enel ieri ha nuovamente staccato la corrente per una bolletta insoluta.

La situazione si era già verificata a giugno scorso quando per la prima il cantiere - strategico per l'intero territorio irpino - si è ritrovato completamente al buio. Ora - a distanza di un mese - arriva un nuovo distacco dell'energia elettrica. I residenti stanchi chiedono l'intervento decisivo dei politici irpini per portare a conclusione l'opera, la strada a scorrimento veloce collegata all'A16 e con l'A3.