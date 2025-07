Moschiano, sorpreso al bar mentre era ai domiciliari: nessun aggravamento Il 70enne già in passato ha violato le prescrizione imposte dal regime detentivo

di Paola Iandolo

Il settantenne di Moschiano, sorpreso dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro all’interno di un bar, è tornato ai domiciliari. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, davanti al quale il settantenne è comparso per il processo con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto eseguito dal personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e ha nuovamente applicato al settantenne, difeso dall’ avvocato Carolina Schettino, la misura degli arresti domiciliari.

La difesa ha infatti evidenziato anche l’incompatibilità dello stesso con il regime detentivo. Anche il fatto che non si tratta della prima violazione, visto che già in altre circostanze il personale del Commissariato di Lauro, lo aveva tratto in arresto per le medesime violazioni. La difesa è pronta a chiedere il rito abbreviato, prevista per il due ottobre.