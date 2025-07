Extracomunitari continuano a spacciare droga nel parco di Piazza Kennedy, preso Blitz degli agenti della Squadra Mobile, arrestato 37enne gambiano

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 37enne gambiano, incensurato, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti, con l’ausilio di personale dei cinofili, hanno fermato e controllato il cittadino extracomunitario in Avellino, presso l’area verde di Piazza Kennedy, e, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto nr. 3 pezzi di hashish del peso lordo complessivo di 80,6 grammi, nr. 1 bustina contenente marijuana del peso lordo di 0,7 grammi nonché 395 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Durante la successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti nr. 2 taglieri e nr. 2 coltelli impregnati di sostanza stupefacente nonché 69 bustine trasparenti vuote con chiusura adesiva ed un rotolo di cellophane trasparente; strumenti e materiale per il verosimile confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza di convalida per l’arresto operato e successivo giudizio con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Avellino all’esito del quale il G.I.P. ha disposto la conduzione dell’indagato presso il carcere di Avellino.

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino sono tese a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti.