Monteforte Irpino, siringhe nel parco giochi: allarme tra i genitori Le siringhe sono state rinvenute sotto ad una panchina dell'area giochi di Vico Convento

di Paola Iandolo

Sos dal parco giochi di Vico Convento a Monteforte Irpino. Sotto una panchina alcune mamme - che avevano accompagnato i loro bambini per farli trascorrere qualche ora all'aria aperta - hanno rinvenuto delle siringhe e dei batuffoli di ovatta. Immediato l'allarme tra i genitori dei piccoli intenti a giocare. La preoccupazione era legata alla possibilità che qualcuno di loro - inconsapevolmente - potesse prenderli per giocare.

Diverse le telefonate effettuate dai genitori per segnalare quanto rinvenuto in un'area dedicata ai più piccolo. Sono sttai contattati i vigili urbani e la locale stazione dei carabinieri. Nel primo caso i vari numeri contattati non hanno dato risposta. Nel secondo caso i genitori sono stati invitati ad effettuare la denuncia l'indomani mattina. Ma il problema rimaneva irrisolto e il pericolo per l'incolumità dei minori rimaneva incombente.

A quel punto i genitori esasperati hanno contattato la ditta che si occupa del taglio dell'erba. Il dipendente armato di guanti, pala e rastrello ha provveduto a bonificare l'area, rimuovendo il pericolo per i tanti avventori del parco. Ora i residenti della zona chiedono che in serata il parco venga chiuso, per evitare episodi analoghi in futuro, Ma soprattutto chiedono maggiore attenzione e delle risposte.