Diverbio nell'area di servizio: i poliziotti arrivano e arrestano un camionista Gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Grottaminarda intervenuti per un litigio

I poliziotti della Polizia Stradale di Avellino hanno tratto in arresto il conducente di un veicolo pesante, destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione di pena emesso dal tribunale di Parma.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Grottaminarda, intervenuti per la segnalazione di un diverbio presso l’area di servizio “Mirabella Sud” dell’autostrada A/16 Napoli-Canosa, durante i controlli, hanno accertato che il conducente di un veicolo pesante, una delle parti coinvolte, risultava destinatario di un rintraccio per l’espiazione di un residuo di pena di 1 anno e 9 mesi. Visto quanto emerso, al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato associato alla Casa circondariale di Benevento.