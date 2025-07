"Abbiate rispetto della vostra vita, per divertirvi non serve droga e alcol" Il monito della polizia al campo scuola della protezione civile ad Ariano Irpino"

"Abbiate rispetto della vostra vita, per divertirvi non c'è bisogno di assumere sostanze stupefacenti, alcol o realizzare video saltando da un muretto e alla guida di un motociclo". E' di soli pochi giorni fa l'ultimo arresto per droga ad Ariano Irpino.

E' il monito della polizia ai ragazzi in occasione del campo scuola della protezione civile organizzato ad Ariano Irpino dall'associazione impegno e solidarietà di Flumeri nella struttura della comunità montana di contrada Casone.

La questura di Avellino guidata da Pasquale Picone, volto conosciuto ad Ariano per il suo impegno profuso sul tricolle, insieme al dirigente del locale commissariato Giulio Masini, ha accolto favorevolmente l'invito del presidente Francesco Giacobbe, inviando sul posto una pattuglia della sezione volante per illustrare ai partecipanti del campo, le tecniche di polizia e rispondere alle numerose domande.

Legalità, sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo, truffe ed altri reati. L'obiettivo è quello di promuovere sempre di più la fiducia e la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, partendo in primis proprio dalle nuove generazioni. Un nodello di polizia sempre più moderno e vicina alla gente. E quale migliore occasione se non quella di un campo scuola per dialogare con i ragazzi.