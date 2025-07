"Sono una donna di Ariano,vivo da sola in mezzo alla strada, vi prego aiutatemi" L'appello disperato ci giunge da Agropoli in provincia di Salerno

"Vivo in mezzo ad una strada ad Agropoli, in condizioni di salute precarie, non ho possibilità economiche per pagare una struttura, sono disperata, vi prego aiutatemi prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare. Mi sento abbandonata da tutti".

A contattarci è Anna, una donna di Ariano Irpino, già seguita in passato dai servizi sociali. "Ho telefonato a più persone, ma finora ho ricevuto solo porte in faccia.

Mi sono rivolta anche al deputato Emilio Borrelli ma nulla. Sembra che il mio dramma non interessa a nessuno. Rivolgo un appello attraverso la vostra testata alle associaizoni del territorio qui in provincia di Salerno, affinchè qualcuno possa aiutarmi".

Ci auguriamo che qualcuno possa prendere a cuore l'appello di questa giovane donna, tra l'altro anche mamma.