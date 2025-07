Inferno a Monteforte Irpino, a fuoco deposito di detersivi: è dramma Disperato il titolare dell'azienda. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco

In uno dei pomeriggi più caldi di questa estate super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

A parte i roghi divampati nei boschi sui monti al confine con i comuni di Sarno e Bracigliano, una situazione difficile si è registrata a Monteforte Irpino: qui l'intervento dei caschi rossi è stato richiesto per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un deposito di detersivi.

Una colonna di fumo nera visibile anche a diversi chilometri di distanza ha oscurato il cielo. Una situazione drammatica. Tre le squadre di soccorso dei vigili del fuoco che hanno cercato di avere ragione delle fiamme alimentate dalla merce infiammabile all'interno del deposito. E' stato un pomeriggio di paura. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le cause del rogo. Disperato il titolare del deposito. Non risultano persone coinvolte.