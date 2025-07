Fucile nel fienile, scarcerato il 37enne: ha l'obbligo dimora a Grottaminarda Dopo l'udienza di convalida dinanzi al Gip del Tribunale di Benevento

Ha lasciato il carcere, nel quale era entrato qualche giorno fa, ed è tornato a Grottaminarda, il centro nel quale ha ora l'obbligo di dimorare.

E' la misura adottata dal gip del Tribunale di Benevento, Salvatore Perrotta, al termine della convalida dell'arresto – presente il pm Giulio Barbato - del 37enne, difeso dall'avvocato Giovanni Pratola, fermato dai carabinieri per una ipotesi di detenzione illegale di armi e munizioni; in particolare, un fucile calibro 12 e due cartucce rinvenute dai militari in un fienile. L'indagato ha sostenuto che il fucile era del padre, e di aver dimeenticato di denunciarne il possesso.