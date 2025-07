Avellino, discarica a contrada Pennini vicino l'A16: residenti esasperati Chiedono l'installazione della videosorveglianza per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti

di Paola Iandolo

Mega discarica di rifiuti di ogni tipo in contrada Pennini. I residenti chiedono l'intervento del comune per la rimozione di mobili, bidoni di pittura, materiale di risulta dell'edilizia e pannelli. Ma soprattutto chiedono l'installazione della videosorveglianza per scoraggiare il ripetersi di mini discariche nella zona che si raggiunge però dalla parte bassa della città di Avellino passando per Parco Palatucci e gli alloggi popolari di via Visconti.

Di sera o al mattino presto i residenti notano un via vai continuo di furgoni che lasciano i rifiuti di ogni genere. A loro con l'installazione delle telecamere e le multe per i trasgressori, la questione si risolverebbe velocemente. Chiedono di intervenire subito perchè temono anche eventuali cedimenti o peggio ancora eventi atmosferici torrenziali potrebbero provocare lo scivolamento a valle del materiale che piomberebbe sulla carreggiata autostradale dell'A16.