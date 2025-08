Crisi idrica, situazione drammatica: serve dichiarazione stato di emergenza Invasi irrigui in forte sofferenza. La preoccupazione del comitato Uniamoci per l'acqua

Il Comitato “Uniamoci per l’Acqua” denuncia con forza lo stato critico della situazione idrica in Irpinia, confermata anche dal più recente report ufficiale dell’Osservatorio Permanente del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (riunione del 29 luglio 2025).

Comparto potabile: severità elevata

Le province di Avellino e Benevento risultano tra le più colpite a livello nazionale. Le sorgenti principali che alimentano il sistema Sele-Calore – Cassano Irpino e Caposele – registrano un calo preoccupante delle portate:

Cassano Irpino: da 2.730 a 1.567 l/s → -1.163 litri al secondo

Caposele: da 3.878 a 3.089 l/s → -789 litri al secondo

Un crollo di quasi 2.000 litri al secondo complessivi rispetto alla media storica, con valori simili (o peggiori) a quelli registrati nel 2017, anno già segnato da una grave crisi idrica.

Comparto irriguo: invasi sotto stress

Anche la situazione degli invasi nel sistema Ofanto, utilizzati per l’irrigazione in Irpinia, mostra segnali allarmanti:

Conza della Campania ha riempito solo il 59% del suo volume utile autorizzato

Marana Capacciotti è al 17%, praticamente vuota

Malgrado alcuni valori risultino leggermente superiori rispetto al 2024, il volume totale disponibile è ampiamente insufficiente a sostenere una stagione irrigua regolare.

La denuncia

È inaccettabile che, dopo anni di promesse, ci si trovi ancora con reti colabrodo, sorgenti depotenziate e nessun piano concreto di rifacimento infrastrutturale. Ricordiamo che l’Irpinia è terra di sorgenti che alimentano anche la Puglia e la Basilicata. Ma mentre l’acqua parte, le reti restano rotte e i cittadini senz’acqua.

Si chiede con urgenza:

La dichiarazione di stato di emergenza per le province di Avellino e Benevento. Un Piano Straordinario di investimenti per la rete idrica irpina. La priorità d’uso dell’acqua per le comunità locali Il tempo delle attese è finito. È il momento della verità e della responsabilità.