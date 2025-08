Avellino, solidarietà dell'Ordine degli avvocati: donati ventilatori al carcere Il gesto concreto per portare sollievo nella casa circondariale di Bellizzi Irpino

di Paola Iandolo

Un gesto concreto per portare sollievo in luoghi dove il caldo estremo e il sovraffollamento rendono le condizioni di vita al limite della sopportazione: l'Ordine degli Avvocati di Avellino dona dei ventilatori alla Casa circondariale di Bellizzi Irpino. Uno strumento per alleviare la pesante situazione che vivono i detenuti rinchiusi nelle loro celle, in questi mesi di caldo estremo. I recenti dati sulla crescita del fenomeno dell'autolesionismo in carcere, inducono a riflessioni serie e approfondite.

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, sottolinea come l'iniziativa sia finalizzata a dare una risposta concreta ad una delle criticità più silenziose delle strutture penitenziarie, l'assenza dei sistemi di ventilazione nelle celle sovraffollate. "Bisogna essere sempre solidali verso chi vive situazioni di fragilità – afferma il presidente Benigni – Anche tra le mura di un carcere, bisogna tutelare il diritto alla salute e alla dignità. Ci auguriamo che iniziative come queste possano essere replicate e che si possa lavorare insieme alle istituzioni per migliorare la situazione".