Avellino, spending review anche sul cartellone del Teatro Gesualdo I costi di mezzo milione di euro non sono sostenibili per le casse comunali

di Paola Iandolo

Non solo la stretta sul personale, i patrocini regali, gli appalti, le forniture e gli eventi, a cominciare dal ferragosto, la spending review della commissaria prefettizia Giuliana Perrotta ridimensiona anche la nuova stagione del Teatro Gesualdo. Presentata come ultimo atto dell'amministrazione Nargi durante una conferenza stampa in cui l'ex prima cittadina e l'ex assessore alla cultura Antonio Vecchione avevano illustrato il cartellone composto da 12 spettacoli, la commissaria ha disposto l'alto là agli uffici.

I costi previsti, almeno oltre mezzo milione di euro, non sono sostenibili per le casse comunali. La rappresentante di Governo non vuole assolutamente toccare i fondi di Piazza del Popolo per eventi e spettacoli, vuole limitarsi ad utilizzare i 250 mila euro di fondi regionali e così della decantata stagione teatrale resteranno in piedi probabilmente solo le opere musicali dedicate a Frida Kahlo e alla Divina Commedia e i concerti di Claudio Baglioni, rinvio questi del passato cartellone.