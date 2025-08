Due vasti incendi boschivi tra Lauro e Moschiano: mezzi aerei in azione Diversi i lanci effettuati con un canadair ed un elicottero della protezione civile

di Paola Iandolo

Due roghi di vaste dimensioni hanno mandato in fumo diversi ettari di bosco nel Vallo di Lauro. Dalle prime ore di questo pomeriggio sono in campo- per circoscrivere la linea del fuoco - forze da terra e mezzi aerei.

Non è escluso che dietro agli incendi che stanno interessando sia la montagna che sovrasta Taurano che quella di Santa Cristina, nel territorio di Moschiano, possa esserci la mano dell'uomo.

Il rogo più vasto e molto serio è quello che interessa il bosco in località Santa Cristina. Sul posto oltre al personale dei servizi antincendio sono in azione da alcune ore un elicottero ed un canadair.