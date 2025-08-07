Altavilla Irpina, rito abbreviato per il narcos Americo Marrone e i suoi sodali I cinque compariranno ad ottobre davanti al gup del tribunale di Napoli, Fabrizio Finamore

Il narcos di Altavilla Irpina, Americo Marrone e degli altri componenti del suo “gruppo” finiti in carcere dopo un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura di Avellino ad aprile scorso hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Gli imputati dovranno comparire il prossimo 8 ottobre davanti al Gup del Tribunale di Napoli Fabrizio Finamore per il processo con rito abbreviato. Il pm antimafia Henry Jhon Woodcock, che ha coordinato le indagini insieme al pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, aveva chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Napoli Aufieri, il giudizio immediato.

A condurre l'operazione gli agenti della Squadra Mobile della Sezione Antidroga di Avellino che per mesi hanno effettuato pedinamenti, indagini anche con l'ausilio di intercettazioni e telecamere, sequestri ingenti di denato e sostanze stupefacenti.